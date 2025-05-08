Швентек разгромила Коччаретто во втором круге турнира в Риме

Вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек разгромила в матче второго круга турнира WTA-1000 в Риме итальянку Элизабетту Коччаретто (82-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:0.

Теннисистки провели на корте 54 минуты. За это время Швёнтек смогла сделать одну подачу навылет и не допустила ни одной двойной ошибки, реализовав пять брейк-пойнтов из шести за матч. Коччаретто сделала два эйса и допустила три двойных ошибки, проведя игру без заработанных брейк-пойнтов.

В третьем круге «тысячника» в Риме Швёнтек сыграет с победительницей встречи между американкой Даниэль Коллинз и румынкой Еленой-Габриэлой. Швёнтек является действующей чемпионкой турнира.