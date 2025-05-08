Калинская проиграла Стирнс во втором круге турнира в Риме

28-я ракетка мира россиянка Анна Калинская проиграла во втором круге турнира WTA-1000 американке Питон Стирнс (42-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 3:6.

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Матч продлился 1 час 13 минут. За время игры Стирнс сделала три подачи навылет и допустила четыре двойных ошибки, реализовав при этом четыре брейк-пойнта из шести. Калинская сделала один эйс за матч, допустила четыре двойных ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трёх.

В третьем круге турнира в Риме Стирнс сыграет с победительницей встречи между американкой Мэдисон Киз и француженкой Варварой Грачёвой. Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей победительницей соревнования является полька Ига Швёнтек.