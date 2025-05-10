Шнайдер вышла в четвертый круг теннисного турнира в Риме

Россиянка Диана Шнайдер одержала победу над румынкой Жаклин Кристиан в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу Шнайдер (13-й номер посева). В следующем круге россиянка сыграет с победительницей матча между американкой Джессикой Пегулой (3) и бельгийкой Элизой Мертенс (25).

Шнайдер 21 год, она занимает 11-е место в мировом рейтинге, на счету спортсменки четыре титула WTA в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США 2024 года. В том же году она завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Париже в паре с Миррой Андреевой.

Турнир в Риме относится к категории WTA 1 000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Соревнование в столице Италии проводится на грунтовом покрытии и завершится 18 мая. Действующей победительницей турнира является представительница Польши Ига Свёнтек. Из россиянок на нем побеждали Динара Сафина (2009) и Мария Шарапова (2011, 2012, 2015).