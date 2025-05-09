Даниил Медведев вышел в третий круг "Мастерса" в Риме

Россиянин Даниил Медведев обыграл британца Кэмерона Норри в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Риме.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу Медведева, выступающего на турнире под 10-м номером посева. Норри попал в основную сетку турнира как лаки-лузер. В матче третьего круга россиянин сыграет с представителем Австралии Алексеем Попыриным (24-й номер посева).

Ранее ТАСС сообщал, что в третий круг турнира смог пробиться россиянин Карен Хачанов. В женской сетке в третий круг вышли Диана Шнайдер и Мирра Андреева.

Медведеву 29 лет, он занимает 11-е место в рейтинге ATP. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на US Open в 2021 году.

29-летний Норри является 91-й ракеткой мира. На его счету пять побед на турнирах АТР в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисиста на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Уимблдона в 2022 году.

Турнир в Риме относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Соревнование проводится на грунтовом покрытии и завершится 18 мая. Призовой фонд турнира в столице Италии составил более €8 млн.

Действующим победителем является представитель Германии Александр Зверев, из россиян здесь побеждал только Медведев (2023).