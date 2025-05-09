Костюк — о Касаткиной: её позиция по ситуации в мире мне близка

27-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк высказалась об отношении к 15-й ракетке мира бывшей российской теннисистке Дарье Касаткиной, которая ныне представляет Австралию.

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«Бывают времена, когда молчание означает, будто ничего не происходит… Ситуация в моей стране формирует жизнь и будущее. Некоторые говорят, что спорт должен оставаться вне политики. Но это не политика, это про человечность. Как спортсменка я верю в честную игру и уважение, но эти принципы мало что означают, если они не выходят за пределы корта. С февраля 2022 года я решила не жать руку российским и белорусским теннисисткам, это моя личная позиция… Дарья Касаткина решила отказаться от российского спортивного гражданства, и её позиция по ситуации в мире мне близка. Для этого нужна смелость, я это признаю», — приводит слова Костюк «Большой теннис Украины».

Марта Костюк и Дарья Касаткина в эти минуты играют во втором круге грунтового «тысячника» в Риме (Италия).