«Очень интересный опыт». Даниил Медведев — о тренировке на Пьяцца дель Пополо

11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о показательной тренировке на Пьяцца дель Пополо перед «Мастерсом» в Риме (Италия).

— Вы ходили на Пьяццу дель Пополо, проводили там показательную тренировку. Как вам этот опыт в целом, что он вам даёт и был ли ещё такой необычный корт в вашей практике? — Похожий, наверное, не вспомнить на такой площади. Я там часто кушал в предыдущие годы, в ресторанчики ходил, поэтому прикольно было, как раз-таки тоже с Муте потренировался там ради интереса. Очень интересный опыт, и это было задолго до турнира. Суть в том, что корты, даже если они точно так же их стелют, всё равно будут другие, чем здесь. Не знаю, как это объяснить. Так что просто было круто задолго до турнира потренироваться, скажем так, вместе со всеми людьми, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.