Украинка Костюк пожала руку бывшей представительнице России Касаткиной

Украинская теннисистка Марта Костюк после матча пожала руку бывшей представительнице России Дарье Касаткиной, ныне выступающей за Австралию. Встреча теннисисток прошла во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме.

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Костюк, выступающая без номера посева, обыграла Касаткину (14-й номер посева) со счетом 6:4, 6:2 и вышла в третий круг, где встретится с канадкой Лейлой Фернандес (24).

Ранее ТАСС сообщал, что в марте Касаткина объявила о смене российского спортивного гражданства на австралийское.

Касаткиной 28 лет, она занимает 15-е место в мировом рейтинге и была второй ракеткой России. На счету Касаткиной восемь титулов WTA. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции (2022). В 2021 году в составе российской команды Касаткина выиграла Кубок Билли Джин Кинг, в 2022-м ей присвоили звание заслуженного мастера спорта России.