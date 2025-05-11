Вероника Кудерметова проиграла Эмме Радукану в третьем круге турнира в Риме

50-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти в четвёртый круг на турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия) в одиночном разряде. В третьем раунде она потерпела поражение от британки Эммы Радукану (49-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 0:6, 1:6.

© Чемпионат.com

Матч продолжался 2 часа 29 минут. За это время Кудерметова выполнила две подачи навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 11. На счету Радукану два эйса, четыре двойные ошибки и 8 реализованных брейк-пойнтов из 13.

В 1/8 финала «тысячника» в Риме Эмма Радукану сыграет с третьей ракеткой мира американкой Кори Гауфф.