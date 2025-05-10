Рублев не смог выйти в третий круг "Мастерса" в Риме

Россиянин Андрей Рублев проиграл венгру Фабиану Марожану в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Риме.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 4:6, 6:3 в пользу Марожана, выступающего на турнире без номера посева. Рублев был посеян под 16-м номером. В третьем круге Марожан сыграет с победителем пары Якуб Меншик (Чехия, 20-й номер посева) - Маттео Гиганте (Италия).

Ранее ТАСС сообщал, что в третий круг "Мастерса" в Риме пробились Даниил Медведев и Карен Хачанов.

Рублеву 27 лет, он занимает 17-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина 17 побед на турнирах под эгидой организации. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Марожану 25 лет, он располагается на 61-й позиции мирового рейтинга. В активе венгра нет титулов ATP. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии (2024, 2025).

Турнир в Риме относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Соревнование проводится на грунтовом покрытии и завершится 18 мая. Призовой фонд турнира в столице Италии составляет более €8 млн. Действующим победителем является представитель Германии Александр Зверев, из россиян здесь побеждал только Медведев (2023).