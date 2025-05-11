Хачанов вышел в четвертый круг теннисного турнира в Риме

Россиянин Карен Хачанов обыграл итальянца Франческо Пассаро в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Риме.

Встреча закончилась со счетом 6:3, 6:0 в пользу Хачанова, имеющего 23-й номер посева. Пассаро попал на турнир, получив специальное приглашение (wild card) от организаторов соревнования. В четвертом круге россиянин сыграет с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом (третий номер посева) и сербом Ласло Джере (без номера посева).

Хачанову 28 лет, он занимает 24-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина 7 побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США (2022) и Открытого чемпионата Австралии (2023). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды - обладателем Кубка Дэвиса.

Пассаро 24 года, он занимает 101-е место в рейтинге ATP, на его счету нет побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом итальянца является выход во второй круг Открытого чемпионата Австралии в 2025 году.

Турнир в Риме относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Соревнование проводится на грунтовом покрытии и завершится 18 мая. Призовой фонд турнира в столице Италии составил более €8 млн. Действующим победителем является представитель Германии Александр Зверев, из россиян здесь побеждал только Даниил Медведев (2023).