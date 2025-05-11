Даниил Медведев вышел в четвертый круг "Мастерса" в Риме

Россиянин Даниил Медведев обыграл представителя Австралии Алексея Попырина в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Риме.

© Пресс-служба ATP

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу Медведева, имеющего на турнире 10-й номер посева. Попырин был посеян под 24-м номером. В четвертом круге Медведев сыграет с победителем матча между итальянцем Лоренцо Музетти (8-й номер посева) и Брэндоном Накашимой (28).

Ранее ТАСС сообщал, что в третий круг "Мастерса" в Риме вышел Карен Хачанов (23). Третья ракетка России проведет матч за выход в четвертый круг турнира позднее в воскресенье. Его соперником будет итальянец Франческо Пассаро, получивший от организаторов соревнования специальное приглашение (wild card).

Медведеву 29 лет, он занимает 11-е место в рейтинге ATP. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Попырину 25 лет, он располагается на 25-й позиции мирового рейтинга. В его активе 3 титула ATP. Лучшим результатом теннисиста на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США в 2024 году.

Турнир в Риме относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP.

Соревнование проводится на грунтовом покрытии и завершится 18 мая. Призовой фонд турнира в столице Италии составил более €8 млн. Действующим победителем является представитель Германии Александр Зверев, из россиян здесь побеждал только Медведев (2023).