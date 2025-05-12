Чилийский теннисист устроил перепалку с семьей в День матери

42-я ракетка мира чилийский теннисист Алехандро Табило вступил в открытый спор с членами своей семьи в социальных сетях.

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Вчера, 11 мая, пресс-служба Федерации тенниса Чили опубликовала поздравление с Днём матери, прикрепив фотографии чилийских игроков с мамами. В комментарии пришёл отец Табило Рикардо и обвинил сына в том, что он забыл про свою маму:

«Поздравления всем матерям. Воспользуюсь возможностью поблагодарить Tenis Chile за памятное фото, потому что Алехандро забыл про мать с тех пор, как купил девушку в ночном клубе в восточной части столицы».

Алехандро ответил:

«Как здорово писать ложь, да ещё и так трусливо. Сейчас ты вспомнил, что у тебя отличная женщина».

Комментарий оставил и брат Алехандро Себастьян: