Американскую теннисистку стошнило после победы на Мастерсе в Риме

Американскую теннисистку Питон Стирнс стошнило после победы над японкой Наоми Осакой в 1/8 финала Мастерса в Риме. Об этом пишет «Чемпионат».

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Стирнс обыграла Осаку в трех сетах 6:4, 3:6, 7:6. Матч продолжался почти три часа. После его завершения американка зашла за судейскую вышку, где ее вырвало.

В четвертьфинале турнира в Риме Стирнс сыграет с украинкой Элиной Свитолиной. Свитолина в 1/8 финала победила американку Мэдисон Киз 6:4 6:2.

Ранее вратаря клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» Энтони Столарца стошнило на скамейке запасных после удара в голову в матче плей-офф. Это случилось после того, как в голкипера врезался форвард «Флориды Пантерс» Сэм Беннетт.