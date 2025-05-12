Рыбакина выступит на турнире WTA-500 в Страсбуре пед стартом в «Ролан Гаррос» — 2025

Чемпионка Уимблдона-2022, 12-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина заявилась на грунтовый турнир категории WTA-500 в Страсбуре (Франция), который пройдёт с 18 по 24 мая в преддверии «Ролан Гаррос» — 2025.

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Рыбакина ранее дважды принмала участие на турнире в Страсбуре (2018, 2020), став финалисткой соревнований в 2020 году.

Среди участниц турнира в Страсбуре-2025 российские теннисистки Людмила Самсонова и Анна Калинская, американки Джессика Пегула (четвёртая ракетка мира) и Эмма Наварро (девятая в рейтинге WTA), Паула Бадоса из Испании (10-я).

Напомним, Елена Рыбакина не смогла выйти в четвёртый круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия), уступив в 1/16 финала канадской теннисистке Бьянке Андрееску (2:6, 4:6).