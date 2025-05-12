Синнер проявил заботу по отношению к травмировавшемуся во время матча де Йонгу

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер проявил заботу по отношению к голландцу Йесперу де Йонгу (93-й номер рейтинга ATP) во время их матча в рамках третьего круга «Мастерса» в Риме (6:4, 6:2).

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Во втором сете, при счёте 3:1 в пользу итальянца де Йонг упал на грунт и повердил руку. Синнер подошёл к своему сопернику, чтобы узнать о его самочувствии, после чего принёс ему полотенце, отнёс ракетку обратно на скамейку и стряхнул с неё глину.

Тем не менее, нидерландский теннисист смог продолжить матч.

Напомним, в чётвёртом круге соперником Синнера станет аргентинский теннисист Франсиско Серундоло, который ранее в своём матче оказался сильнее австрийца Себастьянаа Офнера.