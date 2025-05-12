Мать первой ракетки России объяснила решение о его переезде во Францию

Мать первой ракетки России Даниила Медведева объяснила решение о его переезде во Францию.

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Об этом стало известно из интервью, опубликованного на YouTube-канале Mr.Tennis.

«Вмешалась судьба. Наша средняя дочь Алена поступила в университет во Франции. Мы приезжали и поняли, что Дане будет неплохо здесь тренироваться и жить», — заявила мать теннисиста Ольга Медведев.

Она добавила, что изначально семья рассматривала вариант переезда в Финляндию или Швецию.

«В Москве тяжело растить профессионала, постоянно нужны визы на турниры, перелеты дорогие», — отметила Медведева.

5 мая Медведев вернул себе статус первой ракетки России. Чемпион US Open-2021 занимает на данный момент 11-ю строчку мирового рейтинга.