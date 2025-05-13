Карен Хачанов — Карлос Алькарас: россиянин сравнял счёт в 1/8 финала «Мастерса» в Риме

Российский теннисист 24-я ракетка мира Карен Хачанов сравнял счёт по сетам в матче 1/8 финала «Мастерса» в Риме с испанцем Карлосом Алькарасом. Счёт — 3:6, 6:3.

Матч продолжается 1 час 27 минут. За это время Хачанову удалось реализовать три брейк-пойнта из шести, а также выполнить три эйса. На его счету также две двойные ошибки. Алькарас реализовал три брейк-пойнта из трёх, выполнил одну подачу навылет и допустил одну двойную ошибку.

В 1/4 финала престижных соревнований в Италии победитель противостояния Карен Хачанов — Карлос Алькарас сыграет с победителем в паре Джек Дрейпер (Великобритания) — Корентен Муте (Франция).