Надежда Петрова: Шнайдер и Андреева могут дойти до финала турнира в Риме

Бронзовый призёр Олимпиады, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова считает, что российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер могут пройти в финальную часть турнира WTA-1000 в Риме (Италия) в одиночном разряде.

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В 1/4 финала соревнований Мирра Андреева сыграет с Кори Гауфф (США), а Диана Шнайдер встретится с Жасмин Паолини (Италия).