Медведев заявил об оскорблениях от фанатов на турнире в Риме

Российский теннисист Даниил Медведев в эфире YouTube-канала «Больше» заявил, что столкнулся с оскорблениями со стороны болельщиков во время турнира серии «Мастерс» в Риме.

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«Но, как и во всех других матчах, даже не с итальянцами, были на первом ряду какие-то люди, которые кричали оскорбления и все такое. Я немножко на это отреагировал в какие-то моменты. А так, была хорошая атмосфера. Я играл в обстановках, в которых тебя намного больше стараются вывести из себя», — заявил он.

13 мая Медведев уступил итальянцу Лоренцо Музетти и не сумел выйти в четвертьфинал турнира. Встреча, которую прерывали из-за дождя, завершилась в двух сетах с результатом 7:5, 6:4. Матч был приостановлен при счете 7:5, 6:4 (40:30) в пользу Музетти, сразу же после возобновления итальянец реализовал матч-бол.

В своей карьере Медведев выиграл один турнир серии Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), а также 20 раз становился победителем на турнирах серий ATP в одиночном разряде. Один раз в своей карьере теннисист завоевал Итоговый турнир ATP, также он выходил в финал пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024).