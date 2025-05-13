Бурная реакция на судейский произвол против Мирры Андреевой в Риме

Теннисное сообщество преимущественно считает, что россиянку лишили заслуженно выигранного очка в матче с Кларой Таусон.

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Россиянка Мирра Андреева обыграла датчанку Клару Таусон (5:7, 6:3, 6:2) в чётвертом круге «тысячника» в Риме.

По счёту ясно, что Мирре пришлось проявить волевые усилия ради победы, но ещё 18-летняя теннисистка выплеснула много эмоций из-за неоднозначного судейского решения.

В третьем сете при счёте 1:1, 15:0 на подаче Андреевой на корте во время розыгрыша включилось освещение. Таусон запросила видеоповтор – после него судья на вышке из Аргентины Ямила Галле объявила, что освещение включилось до того, как россиянка ударила по мячу, из-за чего очко необходимо переиграть.

Мирра была не согласна с решением судьи на вышке и начала с ней спорить.

Андреева: У Таусон было ноль шансов, ноль. И ты говоришь переигрывать очко, потому что у неё якобы была возможность ударить по мячу.

Судья: Я отвечу тебе, если ты дашь мне сказать. Свет включился до того, как ты ударила по мячу. Когда ты по нему била, она уже спрашивала меня об освещении.

Андреева: Да, потому что она понимала, что проиграет очко! Я была на середине корта – конечно, она остановила бы розыгрыш. Ты сама понимаешь, насколько это нелепое решение.

Судья: Мяч должны переиграть.

Андреева: Оштрафуют ли тебя за ошибки? Я так не думаю. Потому что…

Судья: Если я ошиблась, мы поговорим об этом после матча, без проблем.

Андреева: Окей.

Во время спора Андреева заплакала. Но после этого уверенно довела матч до победы, в том числе отыграв два брейк-пойнта в злополучном третьем гейме, и вышла в четвертьфинал Рима на американку Кори Гауфф.

Решение судьи, мягко говоря, удивляет. Таусон откровенно не успевала за мячом и предъявляла претензии из-за света уже после удара Мирры, а не до него, как говорит судья. Андреева пробивала с середины корта, датчанка же вообще двигалась в другую сторону и действительно не имела шансов принять. Галле утверждает о включении света до удара Мирры. Логично предположить, что россиянка в таком случае находилась не в оптимальных условиях для удара или как минимум в одинаково невыгодных условиях с соперницей. Хотя, опять же, на повторе в динамике эпизода видно, что Таусон реально никак не могла отбить мяч, и свет здесь не играл никакой роли. Примечательно, что трибуны в Риме в момент спора активно поддерживали Андрееву.

В данной ситуации уместно говорить о не слишком спортивном поведении Таусон, которая пыталась использовать фактор внезапного включения света, чтобы зацепиться за очко на чужой подаче. Однако судья должна была разобраться в эпизоде, что ей не особо удалось сделать. Хорошо, хоть не дала Мирре второе предупреждение – у юной россиянки уже было одно в конце неудачного первого сета за то, что она выбила мяч за пределы корта и бросила ракетку.

Теннисное сообщество преимущественно согласно с тем, что претензии Мирры были обоснованными, а судья плохо разобралась в моменте.

«LOL. Единственная теннисистка, кому здесь могли помешать, – та, которая выиграла очко. Это какое-то безумие, что такой момент переиграли...» — написал известный теннисный журналист Моргаду на своей странице в социальных сетях.

«Это правда, что судья не разобралась в моменте, но было бы так здорово, если бы Таусон признала проигранное очко, ведь она откровенно солгала о помехе из-за света. Как же сейчас не хватает спортивных манер игроков старой школы», — отмечает аккаунт Tennis Tonic.

«Судья неправильно сказала, что Таусон уже подала сигнал о свете до удара Мирры. Это просто неправда. У всех есть глаза. Может, всякий раз, когда игрок собирается забить виннер, болельщики соперника должны просто выскочить на площадку, и тогда состоится переигровка очка, или моя логика глупая?» — отметил фотограф Tennic Channel под ником MyLifeFrAiur.

«То, что могло быть 30:0 для Андреевой, стало переигрыванием очка, после чего она уступала 15:40. Всё на судье, но Таусон действительно не имела шансов дотянуться до мяча», — отметил аккаунт разработчиков программного обеспечения для тенниса edgeAI.