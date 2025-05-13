Украинская теннисистка пожаловалась на россиянок

Украинская теннисистка Александра Олейникова обвинила Женскую теннисную ассоциацию (WTA) в лицемерии из-за отношения к российским теннисисткам и заявила, что представительницы России оскорбляют своих соперниц из Украины. Ее слова приводит издание L'Équipe.

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«Они регулярно позволяют себе оскорбительные выражения в адрес украинок на турнирах ITF — например, называют нас «хохлушками». Судьи это слышат, но ничего не говорят. В туре много россиянок, и WTA зарабатывает на них деньги, поэтому делает вид, что ничего не происходит. Их «солидарность» — это просто ложь», — заявила Олейникова.

Спортсменка также заявила, что WTA поддерживает украинских теннисисток только «под камерами», но на деле ассоциации все равно на происходящее.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.