Медведев жестом призвал успокоиться итальянских болельщиков в матче с Музетти

Чемпион US Open — 2021, 11-й номер рейтинга ATP россиянин Даниил Медведев обратился к шумным болельщикам во время матча четвёртого круга на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме, в котором он встречается с девятой ракеткой мира итальянским теннисистом Лоренцо Музетти.

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По ходу поединка итальянская публика освистала Медведева, на что он ответил жестом, призвав болельщиков помолчать.

Напомним, поединок прервали из-за сильного дождя. Он должен был продолжиться в 18:30 мск. Встреча была остановлена при счёте 7:5, 5:4 (40:30) в пользу итальянца.

«Мастерс» в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев.