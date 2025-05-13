Хачанов прокомментировал поражение от Алькараса в Риме

Российский теннисист 24-я ракетка мира Карен Хачанов прокомментировал поражение третьему номеру рейтинга ATP Карлосу Алькарасу в матче 1/8 финала «Мастерса» в Риме. Счёт — 6:3, 3:6, 7:5 в пользу испанца.

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— Карен, из этого матча можно вынести позитив? — На самом деле 100% позитив есть, и его много, не всегда позитив зависит только от результата. Я уже не раз говорил, что если у тебя позитивные эмоции зависят только от победы или поражения, то так можно немножко и с ума сойти, и в депрессию впасть.

Честно говоря, конечно же, всегда обидно, когда были шансы, когда ты мог победить, мог обыграть такого соперника. Но при этом отдаю себе отчёт, что я сделал всё, что было возможно. Всё решалось реально в каких-то мелочах и нюансах, наверное, в этих нюансах и надо сейчас больше с командой разобраться: мог ли я вообще что-то сделать лучше, чтобы всё-таки выиграть этот матч, — сказал Хачанов в эфире «Больше!».

В 1/4 финала соревнований в Италии Карлос Алькарас сыграет с Джеком Дрейпером (Великобритания).