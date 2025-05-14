Мирра Андреева не смогла выйти в полуфинал «тысячника» в Риме

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в полуфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В четвертьфинале она уступила третьей ракетке мира американке Кори Гауфф со счётом 4:6, 6:7 (5:7).

За выход в финал Кори Гауфф поспорит с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) — Чжэн Циньвэнь (Китай).

Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.