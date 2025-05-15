Теннисист Медведев назвал трех лучших спортсменов России

Российский теннисист Даниил Медведев определил тройку лучших отечественных спортсменов, не включив в этот перечень себя.

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Об этом стало известно из публикации Telegram-канала «Едим теннис».

На вершину рейтинга Медведев поместил хоккеиста Александра Овечкина — капитана клуба «Вашингтон Кэпиталс», установившего рекорд НХЛ по количеству забитых шайб. Вторую позицию занял футболист Артём Дзюба, выступающий за клуб «Акрон» и национальную сборную. Замыкает тройку лидеров теннисистка Мирра Андреева, возглавляющая рейтинг российских спортсменок в мировом женском теннисе.

«Я сейчас пока что далеко, надеюсь, вернусь», — прокомментировал своё отсутствие в списке сам Медведев.

29-летний спортсмен занимает 11-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов и сохраняет статус первой ракетки России.