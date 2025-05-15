Даниил Медведев сыграет в дуэте с бразильцем в парном разряде «Ролан Гаррос»

Чемпион US Open — 2021, 11-й номер рейтинга ATP в одиночном разряде российский теннисист Даниил Медведев примет участие в парном турнире Открытого чемпионата Франции — 2025. Его партнёром будет бразилец Марсело Демолинер.

© Чемпионат.com

В предыдущий раз теннисисты играли в паре на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме в 2021 году. Они проиграли в 1/8 финала французскому дуэту Адриан Маннарино/Бенуа Пэр. Также на счету Медведева и Демолинера четветьфиналы грунтовых «тысячников» в Мадриде и Монте-Карло в 2019 году, что является их лучшим совместным результатом. Оба раза теннисисты снимались с матчей 1/4 финала.

Матчи Открытого чемпионата Франции — 2025 в парном разряде пройдут с 28 мая по 7 июня.