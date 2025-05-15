Экс‑первая ракетка мира перенесла операцию на лодыжке

Бывшая первая ракетка мира чешка Каролина Плишкова опубликовала фотографию из больничной палаты и заявила, что перенесла операция на лодыжке.

Спортсменка не выступает с августа 2024 года. Она снялась с матча второго круга Открытого чемпионата США и впоследствии перенесла операцию на ноге.

— И вот опять… Из‑за постоянной боли мне пришлось перенести еще одну небольшую операцию на лодыжке. Все прошло хорошо, я уже чувствую себя лучше. Надеюсь, скоро снова выйду на корт, — написала Плишкова в соцсети.

Плишкова — победительница 17 турниров WTA, финалистка Уимблдона и US Open. 33‑летняя чешка занимает 190‑е место в мировом рейтинге.