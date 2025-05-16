Президент Италии посетит финал турнира в Риме с участием Жасмин Паолини

Президент Италии Серджо Маттарелла станет гостем финала турнира категории WTA-1000 в Риме. Об этом в социальных сетях сообщил журналист Джованни Пелаццо.

В решающем матче сойдутся итальянская теннисистка пятая ракетка мира Жасмин Паолини и представительница США третья ракетка мира Кори Гауфф. Матч пройдёт завтра, 17 мая.

Ранее в полуфинале престижных соревнований на грунте Паолини уверенно обыграла американку Питон Стирнс. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:1. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек, которая в этом году уступила Даниэль Коллинз в третьем круге (1:6, 5:7).