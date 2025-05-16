Синнер эмоционально рассказал о встрече с папой римским

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянец Янник Синнер поделился впечатлениями от встречи с Папой Римским в его резиденции в Ватикане.

«Я никогда не испытывал ничего подобного, был очень польщен. Даже не знал, что сказать. Это было очень эмоционально, родители были со мной. Это было очень приятно, такое я точно не забуду. Очень сложно описать ощущения, ведь я никогда не сталкивался с подобным. Я встречал важных людей в своей жизни, но это было совершенно иначе. Это была огромная честь, и искренне благодарен за такую возможность», — приводит слова Синнера TennisUpToDate.