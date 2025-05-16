Андреева и Шнайдер проиграли в полуфинале парного тысячника в Риме

Мирра Андреева и Диана Шнайдер выбыли в полуфинале парного тысячника в Риме.

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Они проиграли Жасмин Паолини и Саре Эррани – 4:6, 4:6. Во втором сете Андреева и Шнайдер упустили преимущество 4:2.

Это была четвертая встреча Андреевой и Шнайдер с итальянками. Они уступили им в финале Олимпиады-2024 и в этом году в 1/2 в Дохе, но победили их во втором круге Australian Open-2025.

Паолини и Эррани теперь сыграют с Вероникой Кудерметовой и Элизой Мертенс или с Эллен Перес и Сторм Хантер.

Отметим, что Паолини также вышла в одиночный финал домашнего турнира. Она поборется за титул с Коко Гауфф.