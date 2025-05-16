Агасси выделил молодого теннисиста, который привлек его внимание

Андре Агасси выделил молодого теннисиста, который привлёк его внимание
Победитель восьми турниров серии «Большого шлема», экс первая ракетка мира Андре Агасси рассказал, чем привлёк его внимание бразильский теннисист Жоао Фонсека.
«Он привлёк моё внимание восемь месяцев назад. Я посмотрел, как он играет. Это безумие. У него есть мощные удары с обеих сторон. Движение, атлетизм. Он крупнее, чем кажется на первый взгляд. Немного похож на Синнера. Я видел, что у Синнера рост около 188 см, но когда я наконец встретил его лично, подумал: «Нет-нет-нет, это надо менять. Ты точно выше — 190 см». То же самое с Фонсекой. Он делает один и тот же замах, но в него вложена скорость. Когда это делает Алькарас — видно, как мяч ускоряется, а когда это делает Фонсека — ты даже не понимаешь, откуда это всё берётся. Просто сумасшествие, когда ты на него смотришь. Я из тех людей, кому не нужно ждать, чтобы понять, кто передо мной. Я верю в то, куда он движется. Надеюсь, он готов справиться с грузом ответственности, с давлением, которое идёт рука об руку с такими ожиданиями, но все признаки, которые он показывает, говорят о том, что он настоящий профессионал и зрел не по годам. Поэтому я верю в него и хочу, чтобы он уже сейчас это знал. И хочу лично быть на трибуне, когда он будет играть — против кого угодно», – сказал Агасси в интервью Tennis Channel.