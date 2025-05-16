Кудерметова сыграет в финале турнира в Риме в парном разряде

Вероника Кудерметова выступит в финале турнира в Риме в парном разряде. В дуэте с Элис Мертенс она обыграла пару Сторм Хантер и Эллен Перес.

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В Риме завершился полуфинальный матч грунтового турнира категории WTA-1000 в женском парном разряде, в котором дуэт Вероники Кудерметовой и Элис Мертенс встречался со Сторм Хантер и Эллен Перес. Российско-бельгийский дуэт сходу завладел инициативой и в первом сете отдал соперницам лишь два гейма.

Во второй партии ход встречи не менялся. В итоге, Кудерметова и Мертенс победили со счетом 6:2, 6:2 и стали финалистками престижного турнира. За трофей они поборются с хозяйками кортов Ясмин Паолини и Сарой Эррани, сообщаетbookmaker-ratings.ru .