Янник Синнер продлил свою победную серию до 26 матчей

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал 26-ю победу подряд. В полуфинале грунтового «Мастерса» в Риме (Италия) он обыграл американца Томми Пола со счётом 1:6, 6:0, 6:3.

Последний раз итальянец проигрывал в октябре 2024 года в финале турнира ATP-500 в Пекине (Китай) Карлосу Алькарасу.

Синнер также вышел в финал на седьмом турнире подряд (в Цинциннати, на US Open, в Пекине, Шанхае, на Итоговом турнире ATP, Australian Open).

За титул в Риме Янник Синнер сразится с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

Турнир в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немецкий теннисист Александр Зверев.