Мирра Андреева поднялась на шестое место в рейтинге WTA

Россиянка Мирра Андреева поднялась с седьмой на шестую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого представлена на сайте организации.

Ранее ТАСС сообщал, что 18-летняя Андреева дошла до четвертьфинала турнир в Риме, в котором проиграла американке Коко Гауфф. Благодаря этому россиянка, имеющая на счету 4 986 очков, обошла в мировом рейтинге другую представительницу США - Мэдисон Киз (4 674). Шестое место - наивысший показатель в карьере Андреевой, на этой позиции спортсменка находилась в марте.

Лидером мирового рейтинга остается представительница Белоруссии Арина Соболенко (10 683). Гауфф (6 863) обошла соотечественницу Джессику Пегулу (6 243) и теперь занимает второе место. Ига Свёнтек из Польши, не сумевшая защитить чемпионский титул на турнире в столице Италии, опустилась на пятую позицию (5 838) и впервые с марта 2022 года покинула топ-3 рейтинга WTA. Ее также обошла итальянка Жасмин Паолини (5 865), которая стала победительницей соревнования в Риме.

Из россиянок в топ-100 также входят Диана Шнайдер (11-е место; 3 108 очков), Людмила Самсонова (19; 2 150), Екатерина Александрова (20; 2 148), Анна Калинская (30; 1 619), Анастасия Потапова (36; 1 469), Вероника Кудерметова (47; 1 187), Анастасия Павлюченкова (51; 1 113), Полина Кудерметова (56; 1 017), Анна Блинкова (65; 912) и Камилла Рахимова (75; 854).