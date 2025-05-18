Гауфф — о Синнере: один из тех талантов, кто с раннего возраста знал, что станет великим

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о результатах итальянцев Жасмин Паолини и Янника Синнера.

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«Я думаю, они проделали хорошую работу по развитию своей игры. Жасмин, например, стала более агрессивной, чем когда я встречалась с ней в прошлом. Что касается Янника Синнера, то он один из тех талантов, кто, как мне кажется, с самого раннего возраста знал, что станет великим. Очевидно, что это имеет отношение к Федерации, но я думаю, что многое зависит и от того, что он — талант поколения», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

Кори Гауфф в финале «тысячника» в Риме проиграла Жасмин Паолини со счётом 4:6, 2:6. Янник Синнер в финале «Мастерса» сыграет с Карлосом Алькарасом.