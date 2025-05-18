Циципас: если бы теннис был языком, я бы свободно им владел

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 19-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о своих познаниях в теннисе, опубликовав пост на странице в социальных сетях.

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«Если бы теннис был языком, я бы свободно им владел», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

Ранее стало известно, что Стефанос Циципас пропустит турнир категории ATP-500 в Гамбурге (Германия), который состоится с 18 по 24 мая. Отметим, в третьем круге проходящего с 7 по 18 мая «Мастерса» в Риме Циципас в трёх сетах уступил представителю Франции Артюру Фису. Встреча завершилась со счётом 6:2, 4:6, 2:6.