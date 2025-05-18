Алькарас сравнялся с Синнером по количеству титулов в карьере

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас завоевал 19-й титул в карьере. Сегодня, 18 мая, в финале «Мастерса» в Риме (Италия) он обыграл лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:1.

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Отметим, что Алькарас догнал Синнера по количеству титулов в карьере. Оба игрока завоевали по 19 трофеев. Ранее в этом сезоне Алькарас выиграл «Мастерс» в Монте-Карло и турнир ATP-500 в Роттердаме.

Кроме того, Карлос Алькарас прервал 26-матчевую победную серию первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.