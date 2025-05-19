Хачанов поднялся в Чемпионской гонке ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг Чемпионской гонки в одиночном разряде. Россиянин Карен Хачанов поднялся на 38-ю строчку, Даниил Медведев (16) и Андрей Рублёв (23) сохранили позиции.

Лидером является испанец Карлос Алькарас, на второе место поднялся финалист «Мастерса» в Риме (Италия) итальянец Янник Синнер. Тройку лучших замыкает британец Джек Дрейпер. Напомним, первые восемь теннисистов рейтинга в конце года примут участие в Итоговом чемпионате ATP.

Чемпионская гонка ATP от 19 мая:

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 3740 очков.

2 (4). Янник Синнер (Италия) — 2650.

3 (2). Джек Дрейпер (Великобритания) — 2490.

4 (3). Александр Зверев (Германия) — 2475.

5 (5). Каспер Рууд (Норвегия) — 2025.

6 (12). Лоренцо Музетти (Италия) — 1800.

7 (6). Алекс де Минор (Австралия) — 1785.

8 (9). Франсиско Серундоло (Аргентина) — 1665.

9 (8). Якуб Меншик (Чехия) — 1630.

10 (7). Новак Джокович (Сербия) — 1530.

16 (16). Даниил Медведев (Россия) — 1210.

23 (23). Андрей Рублёв (Россия) — 940.

38 (49). Карен Хачанов (Россия) — 610.