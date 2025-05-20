Теннисист Медведев: завершу карьеру, если уберут призовые

Российский теннисист Даниил Медведев, который занимает 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в эфире YouTube-канала "Больше!" заявил, что сразу же завершит карьеру, если из тенниса уберут призовые. "Сразу закончу. Теннис - это работа для меня. Я бы нашел другую работу, с таким же азартом, за которую я бы получал какие-то деньги. Не факт, что большие, но какие-то", - заявил он. 13 мая Медведев уступил итальянцу Лоренцо Музетти и не сумел выйти в четвертьфинал турнира серии "Мастерс" в Риме. Встреча, которую прерывали из-за дождя, завершилась в двух сетах с результатом 7:5, 6:4. Матч был приостановлен при счете 7:5, 6:4 (40:30) в пользу Музетти, сразу же после возобновления итальянец реализовал матч-бол. В своей карьере Медведев выиграл один турнир серии Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), а также 20 раз становился победителем на турнирах серий ATP в одиночном разряде. Один раз в своей карьере теннисист завоевал Итоговый турнир ATP, также он выходил в финал пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024).

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