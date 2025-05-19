Синнер проводит 50-ю неделю на вершине мирового рейтинга ATP

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» итальянский теннисист Янник Синнер проводит юбилейную 50-ю неделю на первой строчке мирового рейтинга. По данному показателю он занимает 13-е место в истории.

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Синнер стал пятым игроком в истории, которому удалось достичь 50 подряд недель на вершине после дебюта в качестве первой ракетки мира. Итальянец гарантированно останется первой ракеткой мира после «Ролан Гаррос» — 2025.

Янник Синнер стал первой ракеткой мира после «Ролан Гаррос» — 2024. За это время он выиграл US Open — 2024, Australian Open — 2025, Итоговый турнир — 2024 а также «Мастерсы» в Цинциннати (США) и в Шанхае (Китай).