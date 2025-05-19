Россиянин Гахов разгромно проиграл в первом круге турнира в Женеве

265-я ракетка мира российский теннисист Иван Гахов не смог выйти во второй круг на турнире категории ATP-250 в Женеве (Швейцария). На старте соревнований он потерпел поражение от австрийца Себастьяна Офнера (128-й номер рейтинга) со счётом 1:6, 2:6. Отметим, что оба игрока преодолели квалификацию.

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Продолжительность матча составила 54 минуты. За это время Гахов выполнил три подачи навылет, допустил две двойные ошибки и заработал два брейк-пойнта. На счету Офнера шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.

Во втором круге турнира в Женеве Себастьян Офнер встретится с представителем Португалии Нуну Боржешем.