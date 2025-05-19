Россиянка вышла во второй круг квалификации «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка 146-я ракетка мира Оксана Селехметьева вышла во второй круг квалификационного раунда «Ролан Гаррос» — 2025. В стартовом матче предварительного этапа она в двух сетах победила 182-ю ракетку мира японку Киоку Окамуру — 6:3, 6:2.

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Встреча продолжалась 1 час 30 минут. Селехметьева выполнила три эйса, реализовала 4 брейк-пойнта из 11 заработанных (36%) и допустила восемь двойных ошибок. Её соперница ни разу не подала навылет, сделала две двойные ошибки и выиграла один брейк-пойнт из шести (17%).

Во втором круге квалификации Открытого чемпионата Франции — 2025 Селехметьева сыграет с Антонией Ружич из Хорватии, занимающей 104-ю строчку рейтинга WTA.