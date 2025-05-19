Рублев стартовал с победы на турнире в Германии

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл 69-ю ракетку мира Дамира Джумхура из Боснии и Герцеговины в стартовом матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Гамбурге.

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Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 31 минуту. За это время россиянин сделал три эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-поинта из девяти. В активе Джумхура две подачи навылет, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-поинта из пяти.

В следующем круге Рублев сыграет с победителем матча Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Джастин Энгель (Германия).

10 мая россиянин в первом круге турнира серии «Мастерс» уступил Фабиану Марожану из Венгрии.

Рублев — олимпийский чемпион 2020 года в миксте (в паре с Анастасией Павлюченковой); он стал победителем 20 турниров ATP, из них 16 титулов он завоевал в одиночном разряде; обладатель Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.