Камилла Рахимова вышла во второй круг турнира в Рабате

75-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова успешно стартовала на турнире категории WTA-250 в Рабате (Марокко). В первом круге она обыграла швейцарку Хиль Белен Тайхман (98-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:1.

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Матч продолжался 1 час 31 минуту. За это время Рахимова выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Тайхман один эйс, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Во втором круге турнира в Работе Камилла Рахимова сыграет с колумбийской теннисисткой Марией-Камилой Осорио-Серрано (55-я ракетка мира).