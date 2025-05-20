Медведев рассказал, в каком случае завершит карьеру

Чемпион US Open — 2021, 11-й номер рейтинга ATP российский теннисист Даниил Медведев заявил, что не готов играть в теннис бесплатно.

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— Представь, что в теннисе убирают все призовые. Все турниры остаются, призовых нет, вообще ничего не платят. У тебя есть «Шлем», ты был первым, всё ок. Ты продолжаешь играть?

— Сразу заканчиваю.

— Сразу заканчиваешь? Почему? Это не вопрос азарта?

— Теннис — это работа для меня. Я бы нашёл другую работу с таким же азартом, за которую я бы получал какие-то деньги. Не факт, что большие, но какие-то.

— А другая работа может вызывать такие же эмоции, как и теннис?

— Конечно. Гонки.

— Ну, тебе бы платили за гонки?

— Платить бы вряд ли платили, но за гонки бы нет. Нашёл бы что-то другое. Падел. Я не знаю, что-то связанное с ракеткой. Ну, неважно, что, пиклбол, падел, за что платили бы. Азарт можно искать и в бизнесе, в принципе, знаком с некоторыми бизнесменами, всё одно и то же. Все хотят быть лучшим, у кого там, не буду называть имена, но у кого-то 10 миллиардов. Вот для чего ему жить? А он хочет 11, он хочет 12, он хочет быть не сотым в мире в Форбсе, а 50-м. Он хочет быть не 50-м, а топ-40, топ-30, топ-20, топ-10. Но бесплатно они бы этого не делали. Это же для них не вопрос денег, но если им перестанут платить, они чем-то другим займутся, где можно будет стать лучше, — сказал Медведев в эфире «Больше!».