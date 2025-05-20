Джокович рассказал, какие эмоции испытывает от двух поражений подряд на грунте

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович поделился мыслями касательно спада его результатов в последнее время.

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– Последние несколько месяцев были для вас порой непростыми. Как вы справляетесь с этим новым этапом своей карьеры?

– Это другая глава моей жизни. Я пытаюсь ориентироваться в этих водах. Я не привык к таким обстоятельствам, как два подряд вылета на старте [в Монако и Мадриде]. Не думаю, что такое случалось со мной в последние двадцать лет. Но я знал, что, возможно, этот момент наступит.

Мне тяжело сидеть сложа руки и просто думать обо всём, чего я достиг в своей карьере. Конечно, я горжусь этим. Но у меня по-прежнему есть желание завоёвывать самые крупные титулы, выигрывать «Шлемы», стать одним из лучших игроков в мире. Именно поэтому я в Женеве, потому что пытаюсь сделать всё правильно и выиграть ещё больше трофеев. Я по-прежнему мотивирован.

Просто в этот переходный период мне нужно понять своё тело и понять, что нужно сделать, чтобы сохранить здоровье и быть в оптимальном состоянии, чтобы играть в свой лучший теннис на турнирах «Большого шлема». Когда я участвую в соревнованиях, я хочу сделать всё возможное, но «Шлемы» остаются вершиной нашего спорта, — приводит слова Джоковича L’Équipe.

Джокович провально начал сезон-2025 на грунте: проиграл на старте «Мастерсов» в Монте-Карло и Мадриде, а с Рима снялся.