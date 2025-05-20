Зверев заявил, что выиграет «Ролан Гаррос», потому что ему приснился сон

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев опубликовал пост, в котором рассказал о своём сне.

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«Прошлой ночью мне приснился сон, что я поднимаю трофей «Ролан Гаррос». В следующем месяце я стану чемпионом турнира «Большого шлема», — написал теннисист на своей странице в социальных сетях.

Напомним, 28-летний Зверев — трёхкратный финалист турниров «Большого шлема». В прошлом году он проиграл в финале «Ролан Гаррос» — 2024 испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу.

На этой неделе Зверев принимает участие в грунтовом турнире категории ATP-500 в Гамбурге (Германия). Немецкий теннисист вышел во второй круг, где встретится с 40-й ракеткой мира французом Александром Мюллером.