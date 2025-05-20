Матч Хачанова и Нисикори на турнире в Женеве перенесли на среду из‑за дождя

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Матч между россиянином Кареном Хачанова и японцем Кеи Нисикори во втором круге на теннисном турнире в Женеве будет доигран в среду, сообщает официальный сайт ATP.

Матч Хачанова с Нисикори в Женеве перенесён на завтра из-за дождя
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Хачанов, посеянный под четвертым номером, выиграл первый сет 7:5, во второй партии россиянин уступает 2:5. Матч несколько раз прерывался из‑за дождя. В итоге из‑за погодных условий игру решили перенести на среду.

Теннисный турнир в Женеве относится к категории ATP 250 и проводится на грунте. Призовой фонд соревнований — более 596 тысяч евро.

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Карен Хачанов