Матч Хачанова с Нисикори в Женеве перенесён на завтра из-за дождя

Матч между россиянином Кареном Хачанова и японцем Кеи Нисикори во втором круге на теннисном турнире в Женеве будет доигран в среду, сообщает официальный сайт ATP.

Хачанов, посеянный под четвертым номером, выиграл первый сет 7:5, во второй партии россиянин уступает 2:5. Матч несколько раз прерывался из‑за дождя. В итоге из‑за погодных условий игру решили перенести на среду.

Теннисный турнир в Женеве относится к категории ATP 250 и проводится на грунте. Призовой фонд соревнований — более 596 тысяч евро.