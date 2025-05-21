Андрей Рублев и вышел в 1/4 финала турнира в Гамбурге

Российский теннисист 17-я ракетка мира Андрей Рублёв вышел в 1/4 финала турнира АТР-500 в Гамбурге (Германия), обыграв 333-ю ракетку мира Юстина Энгеля со счётом 6:3, 7:5. Во втором сете россиянин сумел уйти от сетбола.

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Матч продолжался 1 час 42 минуты. За это время Рублёв реализовал 4 брейк-пойнта из 13, выполнил семь подач навылет и допустил три двойные ошибки. 17-летний немец реализовал два брейк-пойнта из семи, допустил одну двойную ошибку и выполнил три подачи навылет.

В следующем круге соревнований на грунте Андрей Рублёв сыграет с сильнейшим в матче между итальянцем 45-й ракеткой мира Лучано Дардери и американским спортсменом 29-м номером рейтинга Брэндоном Накашимой.