Стала известна сетка женского «Ролан Гаррос» — 2025, Мирра Андреева сыграет с Букшей
Прошла жеребьёвка основной сетки Открытого чемпионата Франции — 2025 среди женщин.
Соперницы российских теннисисток в первом круге «Ролан Гаррос»:
- Вероника Кудерметова (Россия) — Виктория Томова (Болгария);
- Анастасия Потапова (Россия) — Линда Носкова (Чехия);
- Камилла Рахимова (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь);
- Екатерина Александрова (Россия) — Бронцетти (Италия).
- Диана Шнайдер (Россия) — Q.
- Анастасия Павлюченкова (Россия) — Чжэн Циньвэнь (Китай).
- Эрика Андреева (Россия) — Сонай Картал (Великобритания).
- Анна Блинкова (Россия) — Донна Векич (Хорватия).
- Мирра Андреева (Россия) — Кристина Букша (Испания).
- Людмила Самсонова (Россия) — Шериф (Египет).
- Анна Калинская (Россия) — Мари Боузкова (Чехия).
- Полина Кудерметова (Россия) — Елена остапенко (Латвия).
Основной турнир женской части Открытого чемпионата Франции — 2024 пройдёт с 25 мая по 7 июня.