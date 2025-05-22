Стала известна сетка женского «Ролан Гаррос» — 2025, Мирра Андреева сыграет с Букшей

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Прошла жеребьёвка основной сетки Открытого чемпионата Франции — 2025 среди женщин.

Стала известна сетка женского «Ролан Гаррос»
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Соперницы российских теннисисток в первом круге «Ролан Гаррос»:

  • Вероника Кудерметова (Россия) — Виктория Томова (Болгария);
  • Анастасия Потапова (Россия) — Линда Носкова (Чехия);
  • Камилла Рахимова (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь);
  • Екатерина Александрова (Россия) — Бронцетти (Италия).
  • Диана Шнайдер (Россия) — Q.
  • Анастасия Павлюченкова (Россия) — Чжэн Циньвэнь (Китай).
  • Эрика Андреева (Россия) — Сонай Картал (Великобритания).
  • Анна Блинкова (Россия) — Донна Векич (Хорватия).
  • Мирра Андреева (Россия) — Кристина Букша (Испания).
  • Людмила Самсонова (Россия) — Шериф (Египет).
  • Анна Калинская (Россия) — Мари Боузкова (Чехия).
  • Полина Кудерметова (Россия) — Елена остапенко (Латвия).

Основной турнир женской части Открытого чемпионата Франции — 2024 пройдёт с 25 мая по 7 июня.

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